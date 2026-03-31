Sono colpiti dai raggi e li trasformano in energia
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Sono colpiti dai raggi e li trasformano in energia' è 'Pannelli Solari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PANNELLI SOLARI
Perché la soluzione è Pannelli Solari? I pannelli solari sono dispositivi che catturano l’energia proveniente dal sole. Questa tecnologia consente di convertire i raggi solari direttamente in energia elettrica, sfruttando un processo di trasformazione efficiente. Grazie ai pannelli solari, le fonti di energia rinnovabile vengono utilizzate per alimentare case, imprese e infrastrutture, riducendo l’impatto ambientale. La loro presenza rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono colpiti dai raggi e li trasformano in energia". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Sono colpiti dai raggi e li trasformano in energia nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Pannelli Solari
In presenza della definizione "Sono colpiti dai raggi e li trasformano in energia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono colpiti dai raggi e li trasformano in energia" conferma che la soluzione 'Pannelli Solari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 14 lettere della soluzione Pannelli Solari
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono colpiti dai raggi e li trasformano in energia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pannelli Solari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Grazie alle loro celle generano energiaSono fonti d energia elettricaSono dolori per chi li passaGli azzurri non ci sono però c è chi li sognaPiù gli oggetti sono vecchi e più li apprezzanoSono fonti di energia elettrica
M A I E A N S R