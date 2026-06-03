Minirebus 34 = 7
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Minirebus 34 = 7' è 'Istante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Minirebus 34 = 7
- Risposta: ISTANTE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IANE
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Istante? Il Minirebus 34 è un servizio di trasporto rapido che permette di spostarsi facilmente in città. La sua funzione principale è offrire un collegamento efficiente tra diverse zone, facilitando gli spostamenti quotidiani. Quando si pensa a un modo veloce di muoversi, si pensa anche a questo mezzo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Minirebus 34 = 7: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Minirebus 34 = 7" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Istante. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.