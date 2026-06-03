Minirebus 34 = 7

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Minirebus 34 = 7' è 'Istante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I S T A N T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Minirebus 34 = 7

Minirebus 34 = 7 Risposta: ISTANTE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I A N E

Inizia con: I

I Finisce con: E

Perchè la soluzione è Istante? Il Minirebus 34 è un servizio di trasporto rapido che permette di spostarsi facilmente in città. La sua funzione principale è offrire un collegamento efficiente tra diverse zone, facilitando gli spostamenti quotidiani. Quando si pensa a un modo veloce di muoversi, si pensa anche a questo mezzo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Minirebus 34 = 7: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Minirebus 34 = 7" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Istante. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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