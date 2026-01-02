Minirebus 14 = 5

SOLUZIONE: MOLLA

Perché la soluzione è Molla? Una molla è un elemento meccanico che si deforma sotto pressione o trazione, immagazzinando energia e restituendola quando torna alla posizione originale. Viene spesso utilizzata in dispositivi come orologi, ammortizzatori o giochi, per assorbire urti o mantenere tensione. La sua capacità di comprimersi e espandersi permette di controllare movimenti e forze in molte applicazioni. La molla è fondamentale in molti meccanismi di precisione e funzionamento.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Minirebus 14 = 5" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Minirebus 14 = 5". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Quando la definizione "Minirebus 14 = 5" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Minirebus 14 = 5" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Molla:

M Milano O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Minirebus 14 = 5" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

