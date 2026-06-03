In maniera caparbia

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'In maniera caparbia' è 'Ostinatamente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OSTINATAMENTE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: In maniera caparbia
  • Risposta: OSTINATAMENTE
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 13
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 7
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ONMEE
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Ostinatamente? Agire ostinatamente vuol dire mantenere una posizione con determinazione, anche quando gli altri potrebbero suggerire di cambiare idea. È una scelta di perseveranza che nasce dalla convinzione di voler raggiungere un obiettivo, senza lasciarsi scoraggiare dalle opinioni o dagli ostacoli lungo il percorso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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In maniera caparbia: risposta da 13 lettere

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