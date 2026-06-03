In maniera caparbia

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'In maniera caparbia' è 'Ostinatamente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O S T I N A T A M E N T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: In maniera caparbia

In maniera caparbia Risposta: OSTINATAMENTE

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Vocali: 6

6 Consonanti: 7

7 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O N M E E

Inizia con: O

O Finisce con: E

Perchè la soluzione è Ostinatamente? Agire ostinatamente vuol dire mantenere una posizione con determinazione, anche quando gli altri potrebbero suggerire di cambiare idea. È una scelta di perseveranza che nasce dalla convinzione di voler raggiungere un obiettivo, senza lasciarsi scoraggiare dalle opinioni o dagli ostacoli lungo il percorso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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In maniera caparbia: risposta da 13 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "In maniera caparbia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Ostinatamente. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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