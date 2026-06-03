In maniera caparbia
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'In maniera caparbia' è 'Ostinatamente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: In maniera caparbia
- Risposta: OSTINATAMENTE
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Vocali: 6
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ONMEE
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Ostinatamente? Agire ostinatamente vuol dire mantenere una posizione con determinazione, anche quando gli altri potrebbero suggerire di cambiare idea. È una scelta di perseveranza che nasce dalla convinzione di voler raggiungere un obiettivo, senza lasciarsi scoraggiare dalle opinioni o dagli ostacoli lungo il percorso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
In maniera caparbia: risposta da 13 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "In maniera caparbia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Ostinatamente. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.