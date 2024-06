Maniera di servire il cliente

: maestà per i re) Trattamento – in medicina (calco dall'inglese treatment), sinonimo di terapia. Trattamento – nel cinema, fase precedente alla sceneggiatura Trattamento d'onore – appellativo rivolto nella vita sociale a personaggi che presentano un titolo (es.

Italiano: Sostantivo: trattamento m sing(pl.: trattamenti) . applicazione di determinati metodi e processi per ottenere determinati effetti gli antibiotici hanno rivoluzionato il trattamento delle infezioni batteriche. nelle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Società scientifiche sia per il trattamento dell’ipertensione arteriosa sia per la sua prevenzione prendono posto la scelta di alimenti a basso contenuto di sale e di grassi, una dieta ricca di cereali, legumi, verdura e frutta, ed inoltre… il controllo del peso corporeo!.