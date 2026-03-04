Caparbia e tenace

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Caparbia e tenace' è 'Volitiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLITIVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Caparbia e tenace" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Caparbia e tenace". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Volitiva? Una persona che dimostra grande determinazione e volontà nel perseguire i propri obiettivi si può definire con un termine che indica una forte volontà di riuscire, anche di fronte alle difficoltà. Questa caratteristica si manifesta nella capacità di mantenere la decisione e la fermezza, senza lasciarsi scoraggiare o deviare dalle insidie del percorso. La forza di volontà permette di superare ostacoli e di continuare con perseveranza, mostrando un atteggiamento deciso e intraprendente.

In presenza della definizione "Caparbia e tenace", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Caparbia e tenace" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Volitiva:

V Venezia O Otranto L Livorno I Imola T Torino I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Caparbia e tenace" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

