Luoghi pieni di rami secchi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Luoghi pieni di rami secchi' è 'Sterpaie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Luoghi pieni di rami secchi
- Risposta: STERPAIE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SRAE
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Sterpaie? Le sterpaie sono zone dove si accumulano rami secchi e foglie cadute, creando spazi spesso silenziosi e un po’ trascurati. Sono luoghi che sembrano abbandonati, pieni di ricordi di stagioni passate, pronti a essere ripuliti o lasciati così, in attesa di nuova vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Luoghi pieni di rami secchi: risposta da 8 lettere
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