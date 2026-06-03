Luoghi pieni di rami secchi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Luoghi pieni di rami secchi' è 'Sterpaie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T E R P A I E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Luoghi pieni di rami secchi

Luoghi pieni di rami secchi Risposta: STERPAIE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S R A E

Inizia con: S

S Finisce con: E

Perchè la soluzione è Sterpaie? Le sterpaie sono zone dove si accumulano rami secchi e foglie cadute, creando spazi spesso silenziosi e un po’ trascurati. Sono luoghi che sembrano abbandonati, pieni di ricordi di stagioni passate, pronti a essere ripuliti o lasciati così, in attesa di nuova vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Luoghi pieni di rami secchi: risposta da 8 lettere

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