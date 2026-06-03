Luoghi pieni di rami secchi

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Luoghi pieni di rami secchi' è 'Sterpaie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

STERPAIE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Luoghi pieni di rami secchi
  • Risposta: STERPAIE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SRAE
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Sterpaie? Le sterpaie sono zone dove si accumulano rami secchi e foglie cadute, creando spazi spesso silenziosi e un po’ trascurati. Sono luoghi che sembrano abbandonati, pieni di ricordi di stagioni passate, pronti a essere ripuliti o lasciati così, in attesa di nuova vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Luoghi pieni di rami secchi: risposta da 8 lettere

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