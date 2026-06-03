Esce da un lago

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Esce da un lago' è 'Emissario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E M I S S A R I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Esce da un lago

Esce da un lago Risposta: EMISSARIO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 5

5 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E S R O

Inizia con: E

E Finisce con: O

Perchè la soluzione è Emissario? Un emissario è un corso d'acqua che si stacca da un lago, portando via l'acqua in modo naturale. Si tratta di un percorso che collega il lago ad altri corpi idrici, contribuendo al ricambio e al flusso delle acque. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Esce da un lago: risposta da 9 lettere

La definizione "Esce da un lago" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Emissario. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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