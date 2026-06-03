Esce da un lago
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Esce da un lago' è 'Emissario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Esce da un lago
- Risposta: EMISSARIO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 5
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ESRO
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Emissario? Un emissario è un corso d'acqua che si stacca da un lago, portando via l'acqua in modo naturale. Si tratta di un percorso che collega il lago ad altri corpi idrici, contribuendo al ricambio e al flusso delle acque. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Esce da un lago: risposta da 9 lettere
La definizione "Esce da un lago" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Emissario. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.