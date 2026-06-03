Esce da un lago

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Esce da un lago' è 'Emissario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EMISSARIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Esce da un lago
  • Risposta: EMISSARIO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ESRO
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Emissario? Un emissario è un corso d'acqua che si stacca da un lago, portando via l'acqua in modo naturale. Si tratta di un percorso che collega il lago ad altri corpi idrici, contribuendo al ricambio e al flusso delle acque. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Esce da un lago: risposta da 9 lettere

La definizione "Esce da un lago" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Emissario. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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