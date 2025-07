Fiume in uscita da un lago nei cruciverba: la soluzione è Emissario

Home / Soluzioni Cruciverba / Fiume in uscita da un lago

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fiume in uscita da un lago' è 'Emissario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMISSARIO

Curiosità e Significato di Emissario

Hai risolto il cruciverba con Emissario? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Emissario.

Perché la soluzione è Emissario? L'emissario è un piccolo corso d'acqua che collega un lago a un corso d'acqua più grande, consentendo il deflusso delle acque in eccesso. È come un canale naturale o artificiale che permette al lago di scaricare le sue acque, spesso dalla bocca di un fiume o da un bacino lacustre. In breve, è il naturale uscita d'acqua di un lago, fondamentale per il suo equilibrio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il fiume che esce dal lago MaggioreIl fiume emissario del Lago MaggioreFiume che esce da un lagoSpianata di sabbia presso mare fiume o lagoUn fiume canadese tra gli immissari del lago Winnipeg

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Emissario

Hai davanti la definizione "Fiume in uscita da un lago" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

M Milano

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D L A A L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DALILA" DALILA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.