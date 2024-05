La Soluzione ♚ Il lago nordamericano da cui esce il Niagara

: ERIE

Curiosità su Il lago nordamericano da cui esce il niagara: Costruita nel 1673 alla foce del fiume cataraqui nel punto in cui il san lorenzo esce dal lago ontario (in quella che oggi è l'estremità occidentale del la... Il lago Erie (in inglese: Lake Erie, pronuncia /lek 'ri/; in italiano alle volte riportato erroneamente come Lago Eire), è uno dei cinque maggiori laghi della zona dei Grandi Laghi nell'America settentrionale, che comprende alcuni dei più estesi laghi d'acqua dolce del mondo. Lo stesso lago Erie è il tredicesimo lago al mondo per superficie ed il quarto dei cinque grandi laghi, anche contando laghi d'acqua salata come il mar Caspio ed il lago d'Aral. Esso copre circa 25 600 km² (all'incirca l'estensione della Sardegna), con una profondità media di 19 metri, per cui, a fronte della sua estensione, contiene un ridotto volume, pari a ...

