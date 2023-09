Conosce bene i luoghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conosce bene i luoghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GUIDA

Significato/Curiosita : Conosce bene i luoghi

Carmelo bene lascia firenze, vivendo un periodo di «pura erranza», «scombussolato», senza una meta, prima di approdare a genova. nel 1960 conosce e si lega... guida alpina, guida turistica, guida ambientale escursionistica) guida spirituale – persona che fa da riferimento in campo etico e religioso guida –... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

