Conosce bene la strada - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : GUIDA

Significato/Curiosità : Conosce bene la strada

"Conosce bene la strada" è un'espressione che sottolinea la familiarità e la competenza di qualcuno nel navigare e orientarsi in un determinato luogo. Questa frase può riferirsi sia a una persona che ha una conoscenza dettagliata delle vie e delle direzioni in un luogo specifico, sia in senso metaforico, per indicare qualcuno che ha padronanza o esperienza in una particolare situazione o campo. "Guida", invece, si riferisce all'atto di condurre un veicolo, come un'auto, per attraversare strade e itinerari. Una buona guida è in grado di guidare in modo sicuro e competente, dimostrando una comprensione pratica delle strade e delle regole del traffico.

