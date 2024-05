Significato della soluzione per: La piu grave delle voci femminili

In musica, il termine contralto designa sia la più grave delle voci femminili, sia la cantante che la possiede, sia il suo registro peculiare. In altri tempi, lo stesso termine veniva usato, in alternativa a quello di contraltista, per indicare il cantante castrato che cantava nel medesimo registro. .

Italiano: Aggettivo: contralto m e f inv . (musica) qualità di suono di alcuni strumenti sassofono contralto.. Sostantivo: contralto m sing . (musica) indica la chiave di do posta nel pentagramma sulla terza linea. la meno acuta delle voci femminili. chi canta con voce di contralto. Sillabazione: con | tràl | to. Pronuncia: IPA: /kon'tralto/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante.