Acquaragia

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Acquaragia' è 'Olio Di Trementina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OLIODITREMENTINA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Acquaragia
  • Risposta: OLIODITREMENTINA
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 4-2-10
  • Vocali: 8
  • Consonanti: 8
  • Parole: 3
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    OODITETA
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Olio Di Trementina? L'acquaragia è un liquido usato spesso per diluire colori a olio o pulire pennelli. Deriva dall'olio di trementina, estratto dalla resina di alcuni alberi. Questo solvente ha un odore pungente e si utilizza anche in alcuni processi di restauro artistico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Acquaragia: risposta da 16 lettere

In presenza della definizione "Acquaragia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Olio Di Trementina. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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