Acquaragia

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Acquaragia' è 'Olio Di Trementina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O L I O D I T R E M E N T I N A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Acquaragia

Acquaragia Risposta: OLIODITREMENTINA

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 4-2-10

4-2-10 Vocali: 8

8 Consonanti: 8

8 Parole: 3

3 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: O O D I T E T A

Inizia con: O

O Finisce con: A

Perchè la soluzione è Olio Di Trementina? L'acquaragia è un liquido usato spesso per diluire colori a olio o pulire pennelli. Deriva dall'olio di trementina, estratto dalla resina di alcuni alberi. Questo solvente ha un odore pungente e si utilizza anche in alcuni processi di restauro artistico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Acquaragia: risposta da 16 lettere

In presenza della definizione "Acquaragia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Olio Di Trementina. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.