Acquaragia
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Acquaragia' è 'Olio Di Trementina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Acquaragia
- Risposta: OLIODITREMENTINA
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 4-2-10
- Vocali: 8
- Consonanti: 8
- Parole: 3
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: OODITETA
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Olio Di Trementina? L'acquaragia è un liquido usato spesso per diluire colori a olio o pulire pennelli. Deriva dall'olio di trementina, estratto dalla resina di alcuni alberi. Questo solvente ha un odore pungente e si utilizza anche in alcuni processi di restauro artistico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Acquaragia: risposta da 16 lettere
In presenza della definizione "Acquaragia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Olio Di Trementina. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.