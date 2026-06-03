Abbellito dal cuoco
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abbellito dal cuoco' è 'Guarnito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Abbellito dal cuoco
- Risposta: GUARNITO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GRIO
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Guarnito? Un piatto che si presenta invitante grazie a un tocco di creatività in cucina. La sua superficie è decorata con ingredienti freschi e colorati, rendendo ogni portata più appetitosa e piacevole da vedere. Un modo semplice per rendere speciale anche il pasto più semplice. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Abbellito dal cuoco: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Abbellito dal cuoco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Guarnito. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.