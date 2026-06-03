Abbellito dal cuoco

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abbellito dal cuoco' è 'Guarnito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GUARNITO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Abbellito dal cuoco
  • Risposta: GUARNITO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GRIO
  • Inizia con: G
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Guarnito? Un piatto che si presenta invitante grazie a un tocco di creatività in cucina. La sua superficie è decorata con ingredienti freschi e colorati, rendendo ogni portata più appetitosa e piacevole da vedere. Un modo semplice per rendere speciale anche il pasto più semplice. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Abbellito dal cuoco: risposta da 8 lettere

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