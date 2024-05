La Soluzione ♚ Lo è un piatto decorato La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GUARNITO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GUARNITO

Significato della soluzione per: Lo e un piatto decorato La moussakà o mussakà (in greco: µsa, AFI: [musakàs]) è un piatto tipico della cucina greca, balcanica e medio-orientale, affine ad altri piatti da casserole come il karniyarik turco, il bobotie sudafricano, la cottage pie britannica. La versione greca della moussakà è quella più nota. Si tratta di uno sformato a base di melanzane, patate, carne tritata e pomodoro in diversi strati, cotto in forno, guarnito con una spessa copertura di besciamella. Italiano: Aggettivo: guarnito m sing . Fornito di appropriati elementi complementari o di ornamenti (anche + di, con ): un abito troppo g.; una torta g. di (o con) ciliegine. . (araldica) attributo araldico relativo alla guardia delle spade o alla ghiera di strumenti a fiato di smalto diverso o a figure con ornamenti di smalto diverso; taluni applicano il termine anche al corredo e le attrezzature delle navi, ma in questo caso è preferibile fornito.

Altre Definizioni con guarnito; piatto; decorato;