Termini esiti

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Termini esiti' è 'Conclusioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O N C L U S I O N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Termini esiti

Termini esiti Risposta: CONCLUSIONI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C L I O I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Conclusioni? Gli esiti sono i risultati di un percorso o di un processo, che mostrano cosa si è ottenuto alla fine. Le conclusioni riassumono queste scoperte, offrendo una visione chiara di ciò che si è raggiunto e delle eventuali implicazioni future. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Termini esiti: risposta da 11 lettere

La soluzione associata alla definizione "Termini esiti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Conclusioni. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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