Termini esiti

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Termini esiti' è 'Conclusioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CONCLUSIONI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Termini esiti
  • Risposta: CONCLUSIONI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CLIOI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Conclusioni? Gli esiti sono i risultati di un percorso o di un processo, che mostrano cosa si è ottenuto alla fine. Le conclusioni riassumono queste scoperte, offrendo una visione chiara di ciò che si è raggiunto e delle eventuali implicazioni future. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Termini esiti: risposta da 11 lettere

La soluzione associata alla definizione "Termini esiti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Conclusioni. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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