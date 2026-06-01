Termini esiti
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Termini esiti' è 'Conclusioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Termini esiti
- Risposta: CONCLUSIONI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CLIOI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Conclusioni? Gli esiti sono i risultati di un percorso o di un processo, che mostrano cosa si è ottenuto alla fine. Le conclusioni riassumono queste scoperte, offrendo una visione chiara di ciò che si è raggiunto e delle eventuali implicazioni future. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Termini esiti: risposta da 11 lettere
La soluzione associata alla definizione "Termini esiti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Conclusioni. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.