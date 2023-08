La vendita in termini legali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vendita in termini legali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ALIENAZIONE

Significato/Curiosita : La vendita in termini legali

Specializzata nella vendita di mobili, complementi d'arredo e altra oggettistica per la casa. nel febbraio 2023, era presente con 460 centri di vendita in 62 paesi... Se stai cercando il concetto giuridico di alienazione, vedi alienazione (diritto). il termine alienazione – derivato dall'aggettivo latino alienus, a... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

