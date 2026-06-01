Caratteristica di ciò che non è frequente

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Caratteristica di ciò che non è frequente' è 'Rarità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R A R I T À

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Caratteristica di ciò che non è frequente

Caratteristica di ciò che non è frequente Risposta: RARITÀ

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R R À

Inizia con: R

R Finisce con: À

Perchè la soluzione è Rarità? La rarità indica qualcosa che si distingue per la sua poca presenza o diffusione. È quella qualità che rende un oggetto, un evento o una persona speciale perché si trova in poche occasioni o in quantità limitate. La rarità suscita interesse e ammirazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Caratteristica di ciò che non è frequente: risposta da 6 lettere

La definizione "Caratteristica di ciò che non è frequente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Rarità. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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