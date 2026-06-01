Caratteristica di ciò che non è frequente
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Caratteristica di ciò che non è frequente' è 'Rarità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Caratteristica di ciò che non è frequente
- Risposta: RARITÀ
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RRÀ
- Inizia con: R
- Finisce con: À
Perchè la soluzione è Rarità? La rarità indica qualcosa che si distingue per la sua poca presenza o diffusione. È quella qualità che rende un oggetto, un evento o una persona speciale perché si trova in poche occasioni o in quantità limitate. La rarità suscita interesse e ammirazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Caratteristica di ciò che non è frequente: risposta da 6 lettere
La definizione "Caratteristica di ciò che non è frequente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Rarità. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.