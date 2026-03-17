Uccello con una caratteristica cresta carnosa

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uccello con una caratteristica cresta carnosa' è 'Condor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONDOR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uccello con una caratteristica cresta carnosa" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uccello con una caratteristica cresta carnosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Condor? Il CONDOR è un grande uccello appartenente alla famiglia dei rapaci, noto per la sua imponente presenza in ambienti montani e aperti. La sua caratteristica più distintiva è la cresta carnosa che decora la sommità del capo, conferendogli un aspetto imponente e facilmente riconoscibile. Questa cresta, che varia in colore e forma tra i diversi esemplari, si sviluppa durante la fase di maturazione e può essere utilizzata anche come segnale di comunicazione tra gli individui. La sua presenza nel paesaggio naturale arricchisce la biodiversità dell'area.

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Uccello con una caratteristica cresta carnosa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Condor

La soluzione associata alla definizione "Uccello con una caratteristica cresta carnosa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uccello con una caratteristica cresta carnosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Condor:

C Como O Otranto N Napoli D Domodossola O Otranto R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uccello con una caratteristica cresta carnosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Avvoltoio americanoIl rapace delle AndeUccello che vola a grande altezza sulle AndeUccello dalla cresta di piume gialleUn uccello dei nostri boschi dalla caratteristica risataUn uccello dal lungo becco e dalla cresta erigibileOgni uccello ha il suoUn uccello neozelandese