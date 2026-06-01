Afflizioni sensi d oppressione

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Afflizioni sensi d oppressione' è 'Ambasce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A M B A S C E

Perchè la soluzione è Ambasce? Le ambasce sono sensazioni di oppressione che spesso ci assalgono nei momenti di difficoltà. Sono pensieri che si insidiano nella mente, creando un senso di peso e inquietudine. Affrontarle richiede calma e pazienza, per riuscire a trovare un po’ di sollievo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Afflizioni sensi d oppressione

Afflizioni sensi d oppressione Risposta: AMBASCE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A A S E

Inizia con: A

A Finisce con: E

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Afflizioni sensi d oppressione: risposta da 7 lettere

Per risolvere la definizione "Afflizioni sensi d oppressione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Ambasce. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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