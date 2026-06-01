Afflizioni sensi d oppressione

Anna Gallo | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Afflizioni sensi d oppressione' è 'Ambasce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AMBASCE

Perchè la soluzione è Ambasce? Le ambasce sono sensazioni di oppressione che spesso ci assalgono nei momenti di difficoltà. Sono pensieri che si insidiano nella mente, creando un senso di peso e inquietudine. Affrontarle richiede calma e pazienza, per riuscire a trovare un po’ di sollievo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Afflizioni sensi d oppressione
  • Risposta: AMBASCE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AASE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E
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Afflizioni sensi d oppressione: risposta da 7 lettere

Per risolvere la definizione "Afflizioni sensi d oppressione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Ambasce. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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