Afflizioni sensi d oppressione
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Afflizioni sensi d oppressione' è 'Ambasce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Ambasce? Le ambasce sono sensazioni di oppressione che spesso ci assalgono nei momenti di difficoltà. Sono pensieri che si insidiano nella mente, creando un senso di peso e inquietudine. Affrontarle richiede calma e pazienza, per riuscire a trovare un po’ di sollievo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Afflizioni sensi d oppressione
- Risposta: AMBASCE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AASE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Afflizioni sensi d oppressione: risposta da 7 lettere
Per risolvere la definizione "Afflizioni sensi d oppressione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Ambasce. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.