Non ancora liberate dall oppressione straniera - Cruciverba

"Irredente" è un termine utilizzato per descrivere territori o popoli che sono ancora sotto il dominio straniero e che aspirano alla liberazione e all'unificazione con la propria nazione d'origine. Questo concetto è spesso collegato alle questioni nazionali e ai movimenti di indipendenza. Le popolazioni irredente possono sentire un forte attaccamento alla propria identità culturale e nazionale, desiderando essere riunite con il resto del loro paese. Il termine ha radici storiche, in particolare nel contesto dell'Italia risorgimentale, quando alcune regioni erano ancora controllate da potenze straniere e cercavano l'unificazione con il Regno d'Italia. Il concetto di irredentismo può essere applicato a diverse situazioni di oppressione e aspirazioni di liberazione in tutto il mondo.

