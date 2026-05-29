Dove in Borgogna

Angelo Caputo | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Dove in Borgogna' è 'Ou'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OU

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Dove in Borgogna
  • Risposta: OU
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: O_
  • Inizia con: O
  • Finisce con: U
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Dove in Borgogna nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Ou

La definizione "Dove in Borgogna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ou'.

Le 2 lettere della soluzione

O Otranto
U Udine

La soluzione 'Ou' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dove in Borgogna". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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