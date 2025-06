Un fiume della Borgogna nei cruciverba: la soluzione è Saona

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un fiume della Borgogna' è 'Saona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAONA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Saona? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Saona.

Perché la soluzione è Saona? Saona è il nome di un fiume e di un’isola in Borgogna, nota per la sua bellezza naturale e la tranquillità. Il suo nome richiama un’immagine di pace e serenità, spesso associata alla natura incontaminata e alle acque limpide. Un luogo ideale per chi cerca relax e contatto con la natura, simbolo di calma e armonia nella regione francese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo è un fiume che si getta in un fiumeFiume di VarsaviaUna svolta del fiumeFiume della VestfaliaIl fiume di Albi

