Condiziona a New York

Home / Soluzioni Cruciverba / Condiziona a New York

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Condiziona a New York' è 'If'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IF

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Condiziona a New York

Condiziona a New York Risposta: IF

Lunghezza: 2 lettere

2 lettere Schema parole: 2

2 Schema utile: I_

I_ Inizia con: I

I Finisce con: F

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'If' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Condiziona a New York nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è If

Se la definizione "Condiziona a New York" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'If'.

Le 2 lettere della soluzione

I Imola F Firenze

La soluzione 'If' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Condiziona a New York". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.