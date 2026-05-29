Condiziona a New York
La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Condiziona a New York' è 'If'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IF
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Condiziona a New York
- Risposta: IF
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: I_
- Inizia con: I
- Finisce con: F
Condiziona a New York nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è If
Se la definizione "Condiziona a New York" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'If'.
Le 2 lettere della soluzione
La soluzione 'If' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Condiziona a New York". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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