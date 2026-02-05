Il Welles de Il terzo uomo

SOLUZIONE: ORSON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Welles de Il terzo uomo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Welles de Il terzo uomo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Orson? Orson Welles è celebre per il suo ruolo nel film Il terzo uomo, dove ha dato vita a un personaggio complesso e affascinante. La sua interpretazione ha contribuito a rendere indimenticabile questa pellicola di suspense e mistero. Welles, riconosciuto anche come regista e sceneggiatore, ha lasciato un'impronta significativa nel cinema internazionale grazie al suo talento unico. La sua presenza sullo schermo e dietro le quinte ha influenzato generazioni di artisti e appassionati.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il Welles de Il terzo uomo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Welles de Il terzo uomo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Orson:

O Otranto R Roma S Savona O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Welles de Il terzo uomo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

