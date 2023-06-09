Detto di gara sportiva che si svolge al coperto

SOLUZIONE: INDOOR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Detto di gara sportiva che si svolge al coperto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Detto di gara sportiva che si svolge al coperto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Indoor? Un evento sportivo che si svolge in un ambiente coperto permette agli atleti di competere senza preoccuparsi delle condizioni meteo. Questo tipo di competizione si tiene all’interno di strutture appositamente progettate, come palazzetti, palestre o impianti dedicati, offrendo un’atmosfera controllata. La possibilità di disputare le gare al chiuso favorisce l’organizzazione e la continuità delle attività sportive, specialmente durante le stagioni fredde o piovose. In questo contesto, gli atleti si concentrano esclusivamente sulle proprie prestazioni.

La soluzione associata alla definizione "Detto di gara sportiva che si svolge al coperto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Detto di gara sportiva che si svolge al coperto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Indoor:

I Imola N Napoli D Domodossola O Otranto O Otranto R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Detto di gara sportiva che si svolge al coperto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

