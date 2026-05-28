I reperti del passato custoditi nei musei
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SOLUZIONE: ANTICHITÀ
Perchè la soluzione è Antichità? Le antichità sono pezzi unici che raccontano storie di tempi lontani. Nei musei, questi reperti ci permettono di scoprire culture e civiltà che hanno lasciato il segno nel mondo. Osservare un’antichità è come fare un viaggio indietro nel tempo, tra arte e memoria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I reperti del passato custoditi nei musei nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Antichità
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I reperti del passato custoditi nei musei
- Risposta: ANTICHITÀ
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: A________
- Inizia con: A
- Finisce con: À
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Antichità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I reperti del passato custoditi nei musei". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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