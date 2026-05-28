I reperti del passato custoditi nei musei

Paola Cammarota | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I reperti del passato custoditi nei musei' è 'Antichità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTICHITÀ

Perchè la soluzione è Antichità? Le antichità sono pezzi unici che raccontano storie di tempi lontani. Nei musei, questi reperti ci permettono di scoprire culture e civiltà che hanno lasciato il segno nel mondo. Osservare un’antichità è come fare un viaggio indietro nel tempo, tra arte e memoria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I reperti del passato custoditi nei musei nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Antichità

La soluzione associata alla definizione "I reperti del passato custoditi nei musei" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Antichità'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I reperti del passato custoditi nei musei
  • Risposta: ANTICHITÀ
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: A________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: À

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona
N Napoli
T Torino
I Imola
C Como
H Hotel
I Imola
T Torino
À -

La soluzione 'Antichità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I reperti del passato custoditi nei musei". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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