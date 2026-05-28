Precisare giorno mese e anno

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Precisare giorno mese e anno' è 'Datare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DATARE

Perchè la soluzione è Datare? Datare significa indicare con precisione giorno, mese e anno un evento o un documento. È un modo per mettere in ordine le informazioni temporali, assicurando chiarezza e coerenza nelle comunicazioni. Questa pratica aiuta a capire esattamente quando qualcosa è accaduto o è stato scritto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Precisare giorno mese e anno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Datare

In presenza della definizione "Precisare giorno mese e anno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Datare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Precisare giorno mese e anno

Precisare giorno mese e anno Risposta: DATARE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: D_____

D_____ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

D Domodossola A Ancona T Torino A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Datare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Precisare giorno mese e anno". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.