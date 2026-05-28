Precisare giorno mese e anno

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Precisare giorno mese e anno' è 'Datare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DATARE

Perchè la soluzione è Datare? Datare significa indicare con precisione giorno, mese e anno un evento o un documento. È un modo per mettere in ordine le informazioni temporali, assicurando chiarezza e coerenza nelle comunicazioni. Questa pratica aiuta a capire esattamente quando qualcosa è accaduto o è stato scritto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Precisare giorno mese e anno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Datare

In presenza della definizione "Precisare giorno mese e anno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Datare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Precisare giorno mese e anno
  • Risposta: DATARE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: D_____
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

D Domodossola
A Ancona
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Datare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Precisare giorno mese e anno". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Giorno mese e anno Completare un atto con giorno mese e anno Munire dell indicazione di giorno mese e anno Completato con giorno, mese e anno Il mese con il giorno più lungo dell anno 

Altre definizioni collegate

Con precisare: Una cifra da precisare 

Con giorno: Il giorno di votazioni 