Il mese con il giorno più lungo dell anno nei cruciverba: la soluzione è Giugno

Home / Soluzioni Cruciverba / Il mese con il giorno più lungo dell anno

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il mese con il giorno più lungo dell anno' è 'Giugno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIUGNO

Curiosità e Significato... La parola Giugno è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Giugno.

Perché la soluzione è Giugno? Il termine giugno deriva dal latino Iunius, dedicato alla dea Giunone, e rappresenta il sesto mese dell’anno nel calendario gregoriano. È noto come il mese con il giorno più lungo dell’anno, segnando l’inizio dell’estate nell’emisfero boreale. Un periodo di sole, calore e rinascita, che invita a godersi le giornate più lunghe e piene di luce.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il dì più lungo o più corto dell annoMunire dell indicazione di giorno mese e annoIl dì più lungo o breve dell annoIl decimo mese dell anno in breveGiorno mese e anno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Il mese con il giorno più lungo dell anno" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

I Imola

U Udine

G Genova

N Napoli

O Otranto

A L C A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LACAN" LACAN

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.