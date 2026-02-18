Scomparti dello zaino

SOLUZIONE: TASCONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scomparti dello zaino" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scomparti dello zaino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tasconi? I tasconi sono piccole tasche o scomparti integrati nello zaino, pensati per organizzare e tenere facilmente accessibili gli oggetti di uso quotidiano. Questi scomparti permettono di separare gli articoli più piccoli, come chiavi, portafoglio o biglietti, dal resto del contenuto principale dello zaino. La loro posizione strategica e la varietà di dimensioni aiutano a mantenere tutto in ordine e a trovare rapidamente ciò che serve. La presenza di tasconi è fondamentale per migliorare la praticità durante le attività quotidiane o i viaggi.

Quando la definizione "Scomparti dello zaino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scomparti dello zaino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tasconi:

T Torino A Ancona S Savona C Como O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scomparti dello zaino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

