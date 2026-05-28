Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate' è 'Descartes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DESCARTES
Perchè la soluzione è Descartes? Descartes, conosciuto anche come Cartesio in francese, è famoso per aver ideato il sistema di coordinate che porta il suo nome. Questa invenzione ha rivoluzionato il modo di rappresentare punti e figure nello spazio, aprendo nuove strade alla matematica e alla geometria analitica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Descartes
Se la definizione "Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Descartes'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate
- Risposta: DESCARTES
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: D________
- Inizia con: D
- Finisce con: S
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Descartes' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il nome francese di Cartesio Diplomatico francese che legò il suo nome al tabacco Città francese che dà il nome a un tipo di cristalleria Pozzo il cui nome deriva da una regione francese Il nome dell inventore e fisico Tesla
Altre definizioni collegate
Con francese: Un piccolo dolce friabile di origine francese
Con cartesio: Cogito sum = Penso dunque sono diceva Cartesio
Con inventore: Altro nome del nonio da quello dell inventore