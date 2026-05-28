Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate' è 'Descartes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DESCARTES

Perchè la soluzione è Descartes? Descartes, conosciuto anche come Cartesio in francese, è famoso per aver ideato il sistema di coordinate che porta il suo nome. Questa invenzione ha rivoluzionato il modo di rappresentare punti e figure nello spazio, aprendo nuove strade alla matematica e alla geometria analitica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Descartes

Se la definizione "Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Descartes'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate

Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate Risposta: DESCARTES

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: D________

D________ Inizia con: D

D Finisce con: S

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola E Empoli S Savona C Como A Ancona R Roma T Torino E Empoli S Savona

La soluzione 'Descartes' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il nome francese di Cartesio l inventore delle coordinate". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.