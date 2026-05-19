È al di là dell Alto Adige

Home / Soluzioni Cruciverba / È al di là dell Alto Adige

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È al di là dell Alto Adige' è 'Tirolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIROLO

Perché la soluzione è Tirolo? Tirolo è una regione storica e culturale situata oltre i confini dell'Alto Adige, che si estende principalmente in Austria e in alcune parti dell'Italia. Questa zona conserva tradizioni, dialetti e un patrimonio artistico unico, influenzato dalla sua posizione geografica tra le Alpi e i paesi limitrofi. La sua storia è ricca di eventi e di legami con diverse culture europee, creando un’identità forte e distintiva. La sua bellezza paesaggistica attira visitatori da tutto il mondo, rendendo Tirolo una meta di grande interesse.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Tirolo' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

È al di là dell Alto Adige nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tirolo

Per risolvere la definizione "È al di là dell Alto Adige", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tirolo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È al di là dell Alto Adige

È al di là dell Alto Adige Risposta: TIROLO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: T_____

T_____ Inizia con: T

T Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

T Torino I Imola R Roma O Otranto L Livorno O Otranto

La soluzione 'Tirolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È al di là dell Alto Adige". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.