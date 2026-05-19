È al di là dell Alto Adige
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SOLUZIONE: TIROLO
Perché la soluzione è Tirolo? Tirolo è una regione storica e culturale situata oltre i confini dell'Alto Adige, che si estende principalmente in Austria e in alcune parti dell'Italia. Questa zona conserva tradizioni, dialetti e un patrimonio artistico unico, influenzato dalla sua posizione geografica tra le Alpi e i paesi limitrofi. La sua storia è ricca di eventi e di legami con diverse culture europee, creando un’identità forte e distintiva. La sua bellezza paesaggistica attira visitatori da tutto il mondo, rendendo Tirolo una meta di grande interesse.
È al di là dell Alto Adige nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tirolo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È al di là dell Alto Adige
- Risposta: TIROLO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: T_____
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Tirolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È al di là dell Alto Adige". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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