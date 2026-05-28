Il John che cantava Imagine

Vito Manzione | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il John che cantava Imagine' è 'Lennon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LENNON

Perchè la soluzione è Lennon? John Lennon, noto per la sua musica e il messaggio di pace, ha scritto e cantato Imagine. La sua voce, riconoscibile e coinvolgente, accompagna questa canzone che invita a sognare un mondo senza barriere e conflitti. Un brano che ha lasciato un segno nella cultura globale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il John che cantava Imagine nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lennon

Se la definizione "Il John che cantava Imagine" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lennon'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il John che cantava Imagine
  • Risposta: LENNON
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: L_____
  • Inizia con: L
  • Finisce con: N

Le 6 lettere della soluzione

L Livorno
E Empoli
N Napoli
N Napoli
O Otranto
N Napoli

La soluzione 'Lennon' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il John che cantava Imagine". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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