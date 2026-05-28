Il John che cantava Imagine
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SOLUZIONE: LENNON
Perchè la soluzione è Lennon? John Lennon, noto per la sua musica e il messaggio di pace, ha scritto e cantato Imagine. La sua voce, riconoscibile e coinvolgente, accompagna questa canzone che invita a sognare un mondo senza barriere e conflitti. Un brano che ha lasciato un segno nella cultura globale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il John che cantava Imagine nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lennon
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il John che cantava Imagine
- Risposta: LENNON
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: L_____
- Inizia con: L
- Finisce con: N
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Lennon' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il John che cantava Imagine". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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