Il John che lanciò la canzone Imagine - Cruciverba

John Lennon è stato un celebre musicista, cantautore e attivista inglese, noto soprattutto per essere stato uno dei membri fondatori dei Beatles, una delle band musicali più influenti e famose di tutti i tempi. Dopo lo scioglimento dei Beatles, Lennon ha intrapreso una carriera solista di successo, regalando al mondo brani iconici come "Imagine". Questa canzone, pubblicata nel 1971, è diventata un inno alla pace e all'unità, con testi che incoraggiano a immaginare un mondo senza confini, religioni o divisioni. Lennon ha utilizzato la sua musica e la sua notorietà per sostenere cause sociali e pacifiste, lasciando un'impronta indelebile nella storia della musica e dell'attivismo.

