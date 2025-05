La battuta nel tennis nei cruciverba: la soluzione è Servizio

SERVIZIO

Curiosità e Significato di "Servizio"

Il servizio nel tennis è il colpo iniziale con cui un giocatore mette la palla in gioco. Si esegue da dietro la linea di fondo, lanciando la palla in aria e colpendola con la racchetta, cercando di farla atterrare nell'area di servizio avversaria. Il servizio è fondamentale, in quanto può determinare il ritmo e la strategia del gioco.

Come si scrive la soluzione: Servizio

S Savona

E Empoli

R Roma

V Venezia

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N B D N A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BANDONE" BANDONE

