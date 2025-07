Mastice per dentisti nei cruciverba: la soluzione è Guttaperca

Home / Soluzioni Cruciverba / Mastice per dentisti

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Mastice per dentisti' è 'Guttaperca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUTTAPERCA

Curiosità e Significato di Guttaperca

La soluzione Guttaperca di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Guttaperca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Guttaperca? Mastice per dentisti si riferisce a un materiale adesivo specializzato utilizzato dai professionisti del settore odontoiatrico. La parola GUTTAPERCA indica una pasta o mastice impiegato per sigillare, riparare o fissare componenti dentali con precisione e sicurezza, garantendo un trattamento efficace e duraturo. È uno strumento essenziale per mantenere la salute orale e migliorare i risultati delle cure dentali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La patrona dei dentisti e degli odontotecniciUsare il masticeLattice resinoso impiegato dai dentisti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Guttaperca

Hai davanti la definizione "Mastice per dentisti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

U Udine

T Torino

T Torino

A Ancona

P Padova

E Empoli

R Roma

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O C M C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACACO" MACACO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.