Tornare in vita

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Tornare in vita' è 'Resuscitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RESUSCITARE

Perchè la soluzione è Resuscitare? Resuscitare significa riportare in vita qualcuno che sembrava ormai spento. È un gesto di speranza e intervento rapido, spesso praticato in emergenze per ridare respiro e battito a chi ha smesso di respirare o di avere battito. Un gesto che può fare la differenza tra vita e morte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tornare in vita nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Resuscitare

In presenza della definizione "Tornare in vita", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Resuscitare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Tornare in vita

Tornare in vita Risposta: RESUSCITARE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: R__________

R__________ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

R Roma E Empoli S Savona U Udine S Savona C Como I Imola T Torino A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Resuscitare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tornare in vita". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.