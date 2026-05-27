Tornare in vita
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Tornare in vita' è 'Resuscitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RESUSCITARE
Perchè la soluzione è Resuscitare? Resuscitare significa riportare in vita qualcuno che sembrava ormai spento. È un gesto di speranza e intervento rapido, spesso praticato in emergenze per ridare respiro e battito a chi ha smesso di respirare o di avere battito. Un gesto che può fare la differenza tra vita e morte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Tornare in vita nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Resuscitare
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tornare in vita
- Risposta: RESUSCITARE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: R__________
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Resuscitare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tornare in vita". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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