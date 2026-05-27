Tornare in vita

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Tornare in vita' è 'Resuscitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RESUSCITARE

Perchè la soluzione è Resuscitare? Resuscitare significa riportare in vita qualcuno che sembrava ormai spento. È un gesto di speranza e intervento rapido, spesso praticato in emergenze per ridare respiro e battito a chi ha smesso di respirare o di avere battito. Un gesto che può fare la differenza tra vita e morte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Resuscitare'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Tornare in vita nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Resuscitare

In presenza della definizione "Tornare in vita", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Resuscitare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Tornare in vita
  • Risposta: RESUSCITARE
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: R__________
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
S Savona
U Udine
S Savona
C Como
I Imola
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Resuscitare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tornare in vita". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Tornare alla vita Fanno vita da asceti Centro di vita Bustino femminile che assottiglia la vita Canta in fin di vita 

Altre definizioni collegate

Con tornare: Tornare in sede 