Tornare in sede

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tornare in sede' è 'Rientrare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIENTRARE

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Perché la soluzione è Rientrare? Il verbo rientrare si riferisce all’azione di tornare nel luogo di provenienza o in un punto di partenza abituale. È spesso usato per descrivere il ritorno a casa dopo aver trascorso del tempo fuori, o il riprendere un’attività interrotta. Può anche indicare il rientro a una posizione o a uno stato precedente. La parola si applica in diversi contesti, tra cui il viaggio, il lavoro o le attività quotidiane, sottolineando il movimento verso una sede originaria o abituale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tornare in sede". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Tornare in sede nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rientrare

Se la definizione "Tornare in sede" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tornare in sede" conferma che la soluzione 'Rientrare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rientrare

R Roma I Imola E Empoli N Napoli T Torino R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tornare in sede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rientrare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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