L area piana davanti a una chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L area piana davanti a una chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIAZZALE

Significato/Curiosita : L area piana davanti a una chiesa

"lago di piana degli albanesi", di origine artificiale. sorge su un altopiano montuoso a 740 m s.l.m., la pianura della fusha, che termina in una conca su... 48619°n 9.216923°e45.48619; 9.216923 piazzale loreto (piazal luret in dialetto milanese, afi: [pja'a:l lurt]) è un piazzale di milano situato al termine di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L area piana davanti a una chiesa : area; piana; davanti; chiesa; L area svizzera di una razza di bovaro; Le isole che comprendono anche Stromboli e Panarea ; area interdetta per motivi di sicurezza; area della Francia sudorientale; area adibita alla raccolta dei rifiuti; L altopiano calabrese fra il Crati e la piana di Sibari; Può essere insoluto o ripiana to; Territorio dell Abruzzo con la piana del Fucino; Capoluogo nella piana della Dora Baltea; Spiana ta che si estende a perdita d occhio; Si tiene davanti al giudice; Ripiegamento davanti a forze preponderanti; Lo procura un velo davanti agli occhi; Porta davanti ai giudici; L isoletta davanti Albenga; In chiesa zona dove e è spesso l altare maggiore; Le feste che non riguardano la chiesa ; Quello d Oriente divise chiesa romana e ortodossa; Un santo dottore della chiesa di Alessandria; Il 30 giugno si celebrano i primi della chiesa ;

Cerca altre Definizioni