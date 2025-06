Davanti all ingresso di una chiesa nei cruciverba: la soluzione è Sagrato

Home / Soluzioni Cruciverba / Davanti all ingresso di una chiesa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Davanti all ingresso di una chiesa' è 'Sagrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAGRATO

Curiosità e Significato di Sagrato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sagrato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sagrato.

Perché la soluzione è Sagrato? Il termine sagrato indica lo spazio antistante all'ingresso di una chiesa, spesso pavimentato e utilizzato come punto di incontro o preghiera. È il luogo che si trova davanti alla porta principale, creando un confine tra il mondo esterno e quello sacro. Un angolo di spiritualità e socialità, spesso decorato con statue o piante, che invita i fedeli a prepararsi all’ingresso nel luogo di culto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L area piana davanti a una chiesaL ingresso della chiesaLavora in chiesaL articolo davanti a VegasSul davanti del berretto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sagrato

Hai davanti la definizione "Davanti all ingresso di una chiesa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

- T C A C O O L T A R C N - N L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONTROL-ALT-CANC" CONTROL-ALT-CANC

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.