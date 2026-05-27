Lo sono i cigni australiani
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SOLUZIONE: NERI
Perchè la soluzione è Neri? I cigni australiani sono noti per il loro piumaggio nero, un tratto distintivo che li rende unici nel mondo degli uccelli acquatici. La loro eleganza e colore scuro li fanno riconoscere facilmente in ambienti umidi e tranquilli, regalando un tocco di mistero e fascino alla natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo sono i cigni australiani nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Neri
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo sono i cigni australiani
- Risposta: NERI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: N___
- Inizia con: N
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Neri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono i cigni australiani". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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