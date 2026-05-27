Lo sono i cigni australiani

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo sono i cigni australiani' è 'Neri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NERI

Perchè la soluzione è Neri? I cigni australiani sono noti per il loro piumaggio nero, un tratto distintivo che li rende unici nel mondo degli uccelli acquatici. La loro eleganza e colore scuro li fanno riconoscere facilmente in ambienti umidi e tranquilli, regalando un tocco di mistero e fascino alla natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo sono i cigni australiani nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Neri

Quando la definizione "Lo sono i cigni australiani" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Neri'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo sono i cigni australiani
  • Risposta: NERI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: N___
  • Inizia con: N
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli
E Empoli
R Roma
I Imola

La soluzione 'Neri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono i cigni australiani". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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