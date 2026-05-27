È servile e accomodante

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È servile e accomodante' è 'Yesman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: YESMAN

Perchè la soluzione è Yesman? Un YESMAN è qualcuno che si adatta facilmente alle richieste degli altri, spesso assecondando ogni desiderio senza esprimere opinioni proprie. La sua attitudine è quella di essere sempre disponibile e compiacente, preferendo evitare conflitti e mantenere buoni rapporti a ogni costo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È servile e accomodante nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Yesman

La soluzione associata alla definizione "È servile e accomodante" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Yesman'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È servile e accomodante
  • Risposta: YESMAN
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: Y_____
  • Inizia con: Y
  • Finisce con: N

Le 6 lettere della soluzione

Y Yacht
E Empoli
S Savona
M Milano
A Ancona
N Napoli

La soluzione 'Yesman' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È servile e accomodante". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con servile: Un esecutore servile e accomodante 

Con accomodante: È sempre accomodante 