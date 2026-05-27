È servile e accomodante
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È servile e accomodante' è 'Yesman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: YESMAN
Perchè la soluzione è Yesman? Un YESMAN è qualcuno che si adatta facilmente alle richieste degli altri, spesso assecondando ogni desiderio senza esprimere opinioni proprie. La sua attitudine è quella di essere sempre disponibile e compiacente, preferendo evitare conflitti e mantenere buoni rapporti a ogni costo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È servile e accomodante nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Yesman
La soluzione associata alla definizione "È servile e accomodante" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Yesman'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È servile e accomodante
- Risposta: YESMAN
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: Y_____
- Inizia con: Y
- Finisce con: N
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Yesman' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È servile e accomodante". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un esecutore servile e accomodante Un aiutante troppo servile Atto di servile adulazione È ipocritamente servile Un esortazione accomodante
Altre definizioni collegate
Con servile: Un esecutore servile e accomodante
Con accomodante: È sempre accomodante