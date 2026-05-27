È servile e accomodante

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È servile e accomodante' è 'Yesman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: YESMAN

Perchè la soluzione è Yesman? Un YESMAN è qualcuno che si adatta facilmente alle richieste degli altri, spesso assecondando ogni desiderio senza esprimere opinioni proprie. La sua attitudine è quella di essere sempre disponibile e compiacente, preferendo evitare conflitti e mantenere buoni rapporti a ogni costo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È servile e accomodante nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Yesman

La soluzione associata alla definizione "È servile e accomodante" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Yesman'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È servile e accomodante

È servile e accomodante Risposta: YESMAN

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: Y_____

Y_____ Inizia con: Y

Y Finisce con: N

Le 6 lettere della soluzione

Y Yacht E Empoli S Savona M Milano A Ancona N Napoli

La soluzione 'Yesman' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È servile e accomodante". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.