Atto di servile adulazione

: La Colonna Traiana è un monumento innalzato a Roma per celebrare la conquista romana della Dacia (attuale Romania) da parte dell'imperatore Traiano, i cui momenti salienti sono rievocati nella sua decorazione scultorea. Si tratta della prima colonna coclide mai innalzata. Era collocata nel Foro di Traiano, in un ristretto cortile alle spalle della Basilica Ulpia fra due (presunte) biblioteche, dove un doppio loggiato ai lati ne facilitava la lettura. La cella alla base aveva inoltre la funzione di sepolcro per le ceneri dell'imperatore.

Italiano: Aggettivo: cortigiano m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sostantivo: cortigiano m sing . persona di corte. (senso figurato) individuo meschino. Sillabazione: cor | ti | già | no. Pronuncia: IPA: /korti'dano/ . Etimologia / Derivazione: deriva da corte . Sinonimi: (aggettivo) adulatorio, incensatorio, cortigianesco, lusingatore, sviolinatore, servile, piaggiatore, strisciante.