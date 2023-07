Un aiutante troppo servile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aiutante troppo servile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TIRAPIEDI

Significato/Curiosità : Un aiutante troppo servile

Un aiutante troppo servile o tirapiedi è una figura che si caratterizza per la sua eccessiva dipendenza e obbedienza nei confronti di un'altra persona, senza alcuna considerazione per sé stesso. Questo individuo è estremamente sottomesso e disposto a fare qualsiasi cosa per compiacere il suo "padrone" o il suo superiore, senza porsi domande o cercare di esprimere la propria opinione. L'aiutante tirapiedi è solitamente privo di iniziativa e personalità propria. Non fa altro che assecondare e adattarsi alle richieste altrui, spesso sacrificando i suoi bisogni, desideri e valori personali nel processo. Può essere descritto come una sorta di pedina nelle mani del suo "padrone", sempre pronto a eseguire i suoi ordini senza mettere in discussione la loro validità o conseguenze. Questo tipo di aiutante spesso cerca di guadagnare l'approvazione e l'attenzione del suo superiore attraverso la sua servitù. Può essere facilmente sfruttato e manipolato, in quanto la sua mancanza di assertività e autostima gli impediscono di stabilire confini o rifiutare richieste irragionevoli.

