Raccolgono le palle bianche o nere

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Raccolgono le palle bianche o nere' è 'Urne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URNE

Perchè la soluzione è Urne? Le urne sono contenitori usati per raccogliere le palline bianche o nere durante le votazioni o i giochi. Sono strumenti semplici che permettono di conservare e contare facilmente gli elementi scelti, garantendo trasparenza e ordine nel processo di selezione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Raccolgono le palle bianche o nere nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Urne

Quando la definizione "Raccolgono le palle bianche o nere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Urne'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Raccolgono le palle bianche o nere

Raccolgono le palle bianche o nere Risposta: URNE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: U___

U___ Inizia con: U

U Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

U Udine R Roma N Napoli E Empoli

La soluzione 'Urne' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Raccolgono le palle bianche o nere". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.