Raccolgono le palle bianche o nere
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Raccolgono le palle bianche o nere' è 'Urne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: URNE
Perchè la soluzione è Urne? Le urne sono contenitori usati per raccogliere le palline bianche o nere durante le votazioni o i giochi. Sono strumenti semplici che permettono di conservare e contare facilmente gli elementi scelti, garantendo trasparenza e ordine nel processo di selezione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Raccolgono le palle bianche o nere nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Urne
Quando la definizione "Raccolgono le palle bianche o nere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Urne'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Raccolgono le palle bianche o nere
- Risposta: URNE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: U___
- Inizia con: U
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Urne' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Raccolgono le palle bianche o nere". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Hanno piume bianche e nere e becco all insù Ha caselle bianche e nere In questo cruciverba sono bianche e nere Farfalle dalle ali bianche e nere Un caratteristico disegno a strisce bianche e nere
Altre definizioni collegate
Con raccolgono: Raccolgono i voti
Con palle: Inghiotte le palle da biliardo
Con bianche: Un caratteristico disegno a strisce bianche e nere