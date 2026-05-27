Raccolgono le palle bianche o nere

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Raccolgono le palle bianche o nere' è 'Urne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URNE

Perchè la soluzione è Urne? Le urne sono contenitori usati per raccogliere le palline bianche o nere durante le votazioni o i giochi. Sono strumenti semplici che permettono di conservare e contare facilmente gli elementi scelti, garantendo trasparenza e ordine nel processo di selezione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Raccolgono le palle bianche o nere nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Urne

Quando la definizione "Raccolgono le palle bianche o nere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Urne'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Raccolgono le palle bianche o nere
  • Risposta: URNE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: U___
  • Inizia con: U
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

U Udine
R Roma
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Urne' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Raccolgono le palle bianche o nere". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Hanno piume bianche e nere e becco all insù Ha caselle bianche e nere In questo cruciverba sono bianche e nere Farfalle dalle ali bianche e nere Un caratteristico disegno a strisce bianche e nere 

Altre definizioni collegate

Con raccolgono: Raccolgono i voti 

Con palle: Inghiotte le palle da biliardo 

Con bianche: Un caratteristico disegno a strisce bianche e nere 