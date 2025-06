Farfalle dalle ali bianche e nere nei cruciverba: la soluzione è Cavolaie

Home / Soluzioni Cruciverba / Farfalle dalle ali bianche e nere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Farfalle dalle ali bianche e nere' è 'Cavolaie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVOLAIE

Curiosità e Significato di Cavolaie

Hai risolto il cruciverba con Cavolaie? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Cavolaie.

Perché la soluzione è Cavolaie? Cavolaie sono piccoli insetti, noti anche come cavolaie o cavolaie della senape, che si distinguono per le ali bianche con sfumature nere. Sono spesso considerati parassiti delle piante, in particolare delle crucifere, grazie alla loro capacità di danneggiare foglie e germogli. Questi insetti rappresentano un esempio di come la natura possa sorprendere con dettagli sorprendenti e colori vivaci.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bianche sono alte nere sono basseHanno piume bianche e nere e becco all insùInsetti simili alle farfalle dalle ali coperte di peliHa caselle bianche e nereIn questo cruciverba sono bianche e nere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cavolaie

Stai cercando la risposta alla definizione "Farfalle dalle ali bianche e nere"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

J N R T O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TROJAN" TROJAN

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.