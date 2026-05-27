Pilastri a forma di donne

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pilastri a forma di donne' è 'Cariatidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARIATIDI

Perchè la soluzione è Cariatidi? Le cariatidi sono sculture che raffigurano donne e si usano come supporti architettonici. Queste figure eleganti decorano molti edifici antichi, dando un tocco di bellezza e solidità. Sono un esempio di come l'arte possa fondersi con l'architettura in modo armonioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pilastri a forma di donne nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cariatidi

Quando la definizione "Pilastri a forma di donne" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cariatidi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Pilastri a forma di donne

Pilastri a forma di donne Risposta: CARIATIDI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

C Como A Ancona R Roma I Imola A Ancona T Torino I Imola D Domodossola I Imola

La soluzione 'Cariatidi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pilastri a forma di donne". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.