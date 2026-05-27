Pilastri a forma di donne
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SOLUZIONE: CARIATIDI
Perchè la soluzione è Cariatidi? Le cariatidi sono sculture che raffigurano donne e si usano come supporti architettonici. Queste figure eleganti decorano molti edifici antichi, dando un tocco di bellezza e solidità. Sono un esempio di come l'arte possa fondersi con l'architettura in modo armonioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Pilastri a forma di donne nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cariatidi
Quando la definizione "Pilastri a forma di donne" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cariatidi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pilastri a forma di donne
- Risposta: CARIATIDI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Cariatidi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pilastri a forma di donne". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con pilastri: Pilastri a forma di donna
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