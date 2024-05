La Soluzione ♚ Pilastri a forma umana La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CARIATIDI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Pilastri a forma umana. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Pilastri a forma umana: Trapassare in due distinti tendini detti pilastri del diaframma e distinti in destro e sinistro. i pilastri del diaframma si inseriscono sul corpo delle... La cariatide è una scultura utilizzata come colonna (ma anche lesena o parasta), che rappresenta una figura femminile. Le figure maschili con la stessa funzione prendono invece il nome di telamone o atlante. Nel caso la figura femminile porti sul capo una cesta è detta anche canèfora.

