La Soluzione ♚ La capitale della Lituania La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VILNIUS . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. VILNIUS

Significato della soluzione per: La capitale della lituania Vilnius (; in russo , Vil'njus oppure , Vil'na; in polacco Wilno; in tedesco Wilna; in yiddish , Vilne), in italiano in passato anche Vilna, è la capitale e la città più popolosa della Lituania, capoluogo dell'omonima contea. Vanta un centro storico barocco tra i più estesi e meglio conservati d'Europa, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Altre Definizioni con vilnius; capitale; lituania;